Galaxy S21 to jeden z trzech nowych smartfonów marki Samsung. W sieci pojawiły się jego rendery. Zobaczmy, jak prezentuje się Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus to jeden z trzech nowych telefonów Koreańczyków, które zobaczymy za kilka tygodni. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe rendery modelu. Powstały one na podstawie schematów CAD tego telefonu. Zobaczmy więc sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy S21 Plus.

Smartfon ma 6,8-calowy ekran AMOLED typu Infinity-O. Wcięcie dla kamery do selfie jest okrągłe i zostało umieszczone u góry. Z tyłu Samsung Galaxy S21 Plus ma aparat fotograficzny, który widzieliśmy w starszych przeciekach. Urządzenie ma wymiary 161,9 x 73,7 x 7,8 mm. Rendery możecie obejrzeć poniżej.

Samsung Galaxy S21 Plus zadebiutuje w połowie stycznia. Częściowa specyfikacja techniczna tego smartfona wyciekła do sieci już wcześniej. Spodziewajmy się nowych procesorów i baterii o pojemności 4800 mAh. Znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S21 Plus – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 875 lub Exynos 2100

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło