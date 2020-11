Galaxy S21 Ultra doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy, co zaoferuje Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra to flagowiec koreańskiej marki, który pojawia się w przeciekach nie od dziś. Zadebiutuje on z dwoma tańszymi smartfonami. Doszło do dużego przecieku przed premierą planowaną na połowę stycznia. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna tego modelu oraz dwóch pozostałych.

6,8-calowy ekran LTPO

Samsung Galaxy S21 Ultra otrzyma 6,8-calowy ekran LTPO o rozdzielczości QHD+. Będzie to wyświetlacz AMOLED typu Infinity-O, gdzie zostanie umieszczone okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które będzie wyśrodkowane u góry. Nie zabraknie adaptacyjnego odświeżania obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Takie rozwiązanie ma pojawić się tylko w tym modelu. Pozostałe dostaną panele Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz.

Snapdragon 875 lub Exynos 2100

Modele Samsung Galaxy S21 będą dostępne z różnymi procesorami. W zależności od rynku dystrybucji będą to układ Snapdragon 875 lub Exynos 2100. W Europie spodziewajmy się tego drugiego SoC. Informacje o pamięci RAM i miejscu na dane nie zostały podane. Spodziewajmy się jednak, że będzie to odpowiednio co najmniej 12 i 256 GB.

Wi-Fi 6E, ale tylko w najdroższym modelu

Samsung Galaxy S21 Ultra otrzyma wsparcie dla Wi-Fi 6E. Wykorzystuje ono dodatkowo pasmo 6 GHz, co zapewnia wyższe transfery przesyłania danych. Takie rozwiązanie znajdzie się tylko w najdroższym smartfonie. Pozostałe mają mieć Wi-Fi 6. Nie powinno też zabraknąć modułu Bluetooth 5.1.

Aparat z konkretnym zoomem

Samsung Galaxy S21 Ultra ma dostać przeprojektowany aparat z głównym sensorem 108 MP. Będzie to czujnik nowej generacji. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 12 MP. Będą też dwa teleobiektywy dla zoomu. Pojawi się funkcja 100X Space Zoom. Dwa tańsze smartfony otrzymają potrójne kamery składające się z dwóch sensorów 12 MP i jednego 64 MP. Ten ostatni to matryca dla teleobiektywu. Będzie też nagrywanie wideo w 8K przy 30 fps.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung w Galaxy S21 Ultra umieści baterię o pojemności 5000 mAh. Źródło nie wspomina nic o szybkości ładowania. Pewne plotki mówią jednak o tym, że smartfon obsłuży ładowarkę o mocy 65 W. Czy tak będzie, to przekonamy się w niedługim czasie. W Plusie znajdzie się bateria o pojemności 4800 mAh, a w najmniejszym modelu będzie to akumulator o pojemności 4000 mAh.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 875 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Android 11 One UI 3.1

źródło: AndroidPolice