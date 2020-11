Samsung Galaxy S21 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Smartfon jest już certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Plotki mówią, że oficjalna prezentacja odbędzie się 14 stycznia. Wtedy też ma ruszyć przedsprzedaż, która potrwa ponad dwa tygodnie. Teraz telefon dostrzeżono na stronie NFC.

Samsung Galaxy S21 Ultra na stronie NFC został dostrzeżony pod nazwą kodową SM-G998U. To model odblokowany na rynek amerykański, o czym świadczy literka U na końcu. Niestety, nic nowego tutaj w zasadzie się nie dowiadujemy. Otrzymany certyfikat po prostu uprawnia telefon do wprowadzenia na rynek i tyle. Doszukano się też Exynosa 1080. Nowy SoC pojawił się na stronie Bluetooth SIG i jest zgodny z Bluetooth 5.2.

O modelu Samsung Galaxy S21 Ultra wiemy jednak znacznie więcej. Liczne przecieki ujawniły nam wygląd. Smartfon ma 6,8-calowy ekran oraz aparat fotograficzny z pięcioma sensorami. Sprzęt zapowiada się ciekawie. Znane dane techniczne telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra znajdziecie poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów koreańskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy S21 Ultra – dane techniczne

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 875 lub nowy Exynos

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło