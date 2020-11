Moto G 5G to nowy smartfon Motoroli. Znana jest już cena i specyfikacja. To najtańszy telefon z 5G na polskim rynku. Rzućmy sobie okiem na Moto G 5G.

Moto G 5G to smartfon marki Motorola, który pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Producent chwali się, że to najtańszy na polskim rynku model z obsługą sieci komórkowych nowej generacji. Cena to zaledwie 299 euro, czyli około 1350 zł. Zobaczmy sobie specyfikację techniczną.

Moto G 5G ma 6,7-calowy ekran MaxVision o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 750G, który będzie wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM (w zależności od rynku). Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria jest duża i ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Moto G 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna smartfona Moto G 5G widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran MaxVision o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP f/1.8 + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.2

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

źródło: informacja prasowa