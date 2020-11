Galaxy S21 Ultra to nadchodzący flagowiec marki Samsung. Plotki i przecieki nabierają na sile. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra to flagowiec koreańskiej marki, który był obiektem wielu przecieków. Oglądaliśmy go na renderach. Wyciekła też częściowa specyfikacja. W tym artykule podsumowaliśmy znane informacje o tym modelu smartfona. Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie.

Z 6,8-calowym ekranem

Samsung Galaxy S21 Ultra dostanie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Tak więc ciut mniejszy od ekranu z poprzednika. Będzie to panel typu Infinity-O, a więc z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, która zostanie wyśrodkowana u góry. Spodziewajmy się także odświeżania obrazu w 120 Hz przy pełnej rozdzielczości QHD+, a nie tylko w Full HD+.

Nowy Exynos lub Snapdragon 875

Spodziewamy się, że Samsung Galaxy S21 Ultra będzie dostępny z dwoma różnymi procesorami, jak to było w przeszłości. Będą to Snapdragon 875 Qualcomma oraz autorski Exynos. W Europie telefony będą dostępne z drugim z układów SoC. Spodziewajmy się także 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i będą to kości LPDDR5. Na dane pewnie zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Przeprojektowany aparat fotograficzny z pięcioma sensorami

Po raz pierwszy aparat fotograficzny z modelu Samsung Galaxy S21 Ultra zobaczyliśmy na renderach Onleaks. Steve Hemmerstoffer ujawnił wygląd jednego z prototypów. Tam pojawiła się wyspa, która przez część z was określana jest jako doczepiana. Początkowo były tam cztery sensory. Jednak projekt kamery uległ zmianie i docelowo ma pojawić się jednak pięć obiektywów. Wiemy tylko tyle, że ten główny ma dostać matrycę 108 MP. Przednia kamerka pewnie znowu dostanie sensor 40 MP.

Bateria 5000 mAh z szybszym ładowaniem

Samsung Galaxy S21 Ultra dostanie akumulator podobny do poprzednika. Znowu będzie to bateria o pojemności 5000 mAh. Ta nowa będzie jednak wspierać szybsze ładowanie o mocy 65 W. W tegorocznym modelu było to maksymalnie 45 W. Jest jednak bardzo możliwe, że taka ładowarka nie znajdzie się w zestawie i trzeba będzie dokupić ją osobno. Plotki mówią, że Koreańczycy pójdą w ślady Apple i zrezygnują z akcesoriów w opakowaniu.

Cena modelu Samsung Galaxy S21 Ultra nie będzie niska

Możemy się domyślać, że cena Samsunga Galaxy S21 Ultra nie będzie niska. Spodziewajmy się kwoty na poziomie około 1300 euro. Rezygnacja z dodatkowych akcesoriów z pewnością nie sprawi, że Koreańczycy obniżą ceny telefonów. Apple również tego nie zrobiło i nie ma co liczyć na to, że podobnie postąpią inni producenci.

Przyspieszona premiera

Samsung Galaxy S21 Ultra wraz z wersjami Plus i najtańszym modelem mają mieć przyspieszoną premierę. Koreańczycy chcą zaprezentować telefony już w styczniu, czyli na kilka tygodni szybciej niż przed laty. Chcą w ten sposób lepiej rywalizować o klientów z chińskimi producentami. Możemy się spodziewać, że telefony będą dostępne w sklepach już w lutym. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S21 Ultra znajdziecie poniżej.

Z szeroką ofertą smartfonów koreańskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy S21 Ultra – dane techniczne

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 875 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło: opracowanie własne