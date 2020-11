DJI Mini 2 to nowy dron i w końcu poznajemy datę premiery. Sprzęt zadebiutuje już za kilka dni. Na temat drona DJI Mini 2 wiemy całkiem sporo.

DJI Mini 2 pojawiał się w przeciekach i dziś wiemy, że producent zrezygnował z dopisku Mavic. Jest data premiery nowego drona. Sprzęt ma zadebiutować dokładnie 4 listopada. Mamy też oficjalne rendery prasowe, które ukazują nam wygląd maszyny. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery prezentujące DJI Mini 2 widoczne są poniżej. Dron ma składane ramiona ze śmigłami. Kamera to nadal sensor 12 MP typu 1/2.3″. Jednak możliwości nagrywania względem poprzednika uległy zmianom. Maszyna zarejestruje wideo w jakości do 4K UHD przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę.

DJI Mini 2 ma baterię o pojemności 2250 mAh, która pozwoli na maksymalnie 31 minut lotu. Następnie mamy zasięg do 10 kilometrów, a w przypadku wysokości może to być nawet 4000 metrów. Cena w Europie ma wynieść około 449 euro. Waga to 249 gramów. Dane techniczne drona DJI Mini 2 znajdziecie poniżej.

DJI Mini 2 – dane techniczne

kamera z sensorem 12 MP 1/2,3″z nagrywaniem wideo w jakości 4K UHD przy 30 fps

czytnik kart pamięci

3-osiowy gimbal

bateria o pojemności 2450 mAh (do 31 minut lotu)

złącze USB C

waga 249 gramów

dedykowany kontroler

