iPhone 12 sprawia nowe problemy. Tym razem są to aparaty słuchowe, które mają problem z dźwiękiem. Poprawka powinna nadejść wraz z iOS 14.2.1.

iPhone 12 to smartfony Apple, które okazują się nie być pozbawione wad. Niedawno wspominaliśmy ma o błędach z obsługą dotykiem na zablokowanym ekranie w modelu Mini. Teraz pojawiły się nowe problemy. Obejmują one aparaty słuchowe. Wygląda jednak na to, że zostaną rozwiązane z aktualizacją iOS 14.2.1.

Apple w oficjalnym artykule na stronach wsparcia wspomina, że wybrane aparaty słuchowe w połączeniu z telefonami iPhone 12 sprawiają problemy z dźwiękiem. Błąd ten dotyczy wszystkich czterech modeli. Objawia się to na różne sposoby. Może to być głośny szum statyczny lub też nieregularny, przerywany czy zniekształcony dźwięk.

Problemy z aparatami słuchowymi w iPhone 12 powinny zostać rozwiązane w iOS 14.2.1

Apple przekazało, że poprawka na te problemy zostanie udostępniona w niedługim czasie. Obecnie testowane jest większa aktualizacja z numerkiem 14.3. Jednak jej finalnej wersji spodziewamy się dopiero w przyszłym kwartale. Dlatego jest niemal pewnym, że wcześniej pojawi się patch iOS 14.2.1. Wniesie on rozwiązanie tego błędu, jak i pewnie jeszcze kilku innych.

