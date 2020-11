GeForce RTX 3080 Ti w drodze. Jest cena i częściowa specyfikacja

GeForce RTX 3080 Ti to karta grafiki, którą Nvidia ciągle nie zaprezentowała. Model już pojawiał się w przeciekach i wiemy, że ma to być oręż na nowe Radeony, który zostanie wprowadzony do oferty w przyszłym roku. W sieci pojawiła się domniemana cena urządzenia i jego częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena GeForce RTX 3080 Ti w momencie premiery ma wynieść 999,99 dolarów. Nowa karta grafiki ma dostać 8-nm GPU Ampere GA102-250-KD-A1 oraz 20 GB pamięci typu GDDR6X. Szyna ma być 320-bitowa. Więcej informacji nie ujawniono. Na kolejne szczegóły trzeba będzie poczekać.

Specyfikacja techniczna GeForce RTX 3080 Ti tajemnicą

Na razie nie wiadomo, ile rdzeni CUDA otrzyma model GeForce RTX 3080 Ti. Na pewno mniej niż 10496, które są w wersji 3090. Tutaj trzeba też mieć na uwadze, że ten model może trafić na rynek również bez dopisku Ti w nazwie. Po prostu będzie mocniejszą wersją tej karty grafiki z 20 GB pamięci VRAM.

