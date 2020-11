Windows 10 21H2 ma być większą aktualizacją od 21H1

Windows 10 21H2 i Windows 10 21H1 to dwa uaktualnienia, które Microsoft szykuje na 2021 rok. Pierwsza aktualizacja ma być ważniejsza. To oznacza zmiany.

Windows 10 21H2 i Windows 10 21H1 to uaktualnienia dla okienek szykowane na 2021 rok. Serwis źródłowy uzyskał informacje na ich temat. Co ciekawe, Microsoft zamierza nieco zmienić strategię. Pierwsza aktualizacja z wymienionych, czyli ta jesienna, ma być tym razem ważniejsza.

Windows 10 21H2 ma wprowadzić znacznie więcej nowości od aktualizacji 21H1, która zostanie udostępniona użytkownikom wcześniej, bo już wiosną. To oznacza nowe podejście do strategii uaktualniania okienek. Do tej pory Microsoft więcej funkcji wprowadzał w tych wiosennych, a w jesiennych znacznie mniej. Wiemy jednak, z czego ma to w przyszłym roku wynikać.

Windows 10 21H2 i 21H1 ze zmianami z powodu Windows 10X

Winowajcą całej sytuacji jest Windows 10X, nad którym Microsoft obecnie finalizuje prace. Stabilny build RTM systemu ma być wyłoniony w grudniu. Natomiast wiosną odbędzie się jego rynkowa premiera. Dlatego uaktualnienie 21H1 będzie pomniejsze. Na więcej nowości poczekamy sobie do wydania 21H2, które zadebiutuje jesienią.

