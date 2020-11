Galaxy Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Samsunga. Zobaczymy je z Galaxy S21. Zobaczmy, co już wiadomo o słuchawkach Galaxy Buds Pro.

Galaxy Buds Pro to właściwa nazwa modelu, który ostatnio pojawił się w plotkach z dopiskiem Beyond. Jednak Samsung zdecydował się na inne nazewnictwo. Słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy ze smartfonami Galaxy S21, dostrzeżono na stronie jednego z indonezyjskich urzędów. Co już o nich wiemy?

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro ukrywają się pod nazwą SM-R190. Bateria pudełeczka ma pojemność 472 mAh. Dostaną wsparcie dla aktywnego wyciszania szumów i nie mają być podobne do modelu Live, czyli fasolek. Będą też liczne ulepszenia w dźwięku.

Słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Pro w styczniu z Galaxy S21

Galaxy Buds Pro najpewniej zobaczymy już w styczniu. Wtedy spodziewamy się premiery nowych smartfonów z serii Galaxy S21. Plotki mówią o tym, konferencja Unpacked odbędzie się w połowie stycznia. Samsung na razie nie potwierdził terminu. Pewnie zrobi to pod koniec grudnia. Kompletna specyfikacja techniczna nowych słuchawek na razie nie jest znana. Na więcej informacji trzeba będzie na razie poczekać.

