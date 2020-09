Emulator Nintendo Switch na Androida. Ten konkretny działa

Emulator Nintendo Switch na Androida, który działa. Okazuje się, że taki istnieje, ale już na pierwszy rzut oka wydaje się być mocno podejrzany. Ponadto wymaga konkretnego kontrolera do gier, który nie jest tani. Jest bardzo podobny do Joy-conów dla oryginalnej konsoli. Rzućmy sobie jednak na to okiem.

Emulator Nintendo Switch na Androida to rozwiązanie, nad którym prace prowadzili różni deweloperzy. Udało się stworzyć taki, który działa. Choć na pierwszy rzut oka wygląda trochę podejrzanie i raczej bazuje na rozwiązaniach, które mogły zostać nawet ukradzione, tak nie można mu odmówić spełniania założonej roli.

Wspomniany emulator wymaga smartfona z systemem Android i flagowym procesorem. Youtuber, który przedstawił rozwiązanie, stwierdza, że gry z Nintendo Switch, jak Pokémon Sword/Shield, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening czy Pokémon Let’s Go, po prostu działały. Jednak czasem widać spadki w wydajności.

Emulator Nintendo Switch na Androida wymaga specjalnego kontrolera

Niestety, nowy emulator Nintendo Switch na Androida wymaga specjalnego kontrolera do gier. Przypomina on oryginalne Joy-cony i nie jest tani. Jego cena to 99,99 dolarów. Ponadto pozwala uruchamiać 81 tytułów z konsoli, ale wiele się nie włącza do końca lub pozwala uzyskać dostęp tylko do menu. Grywalnych jest obecnie tylko kilka gier. Działają one płynnie na telefonach mających procesory Snapdragon 855(+) i 865(+).

