Huawei Mate 40 Pro to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują prototyp urządzenia. Niestety, za wiele na nich nie widać, ale z tego co można dostrzec, to można zauważyć design pokrywający się z przeciekami. Wiemy, że Huawei Mate 40 Pro otrzyma zakrzywiony wyświetlacz.

Huawei Mate 40 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. W sieci pojawiły się dwa zdjęcia, na których uchwycono prototyp nowego modelu. Flagowiec znajduje się w specjalnym etui, które w zasadzie niemal wszystko zakrywa. Jednak coś tam można dostrzec.

Poniższe zdjęcia ujawniają, że prototyp Huawei Mate 40 Pro ma zakrzywiony ekran. Dobrze to widać na drugiej z fotek. Natomiast pierwsza ujawnia widok na boczną ramkę. Tutaj widzimy dwa przyciski, które mogliśmy już zobaczyć na renderach Onleaks. Jeden z nich widzicie w dalszej części artykułu dla porównania.

Huawei Mate 40 Pro coraz bliżej

Huawei Mate 40 Pro to flagowiec Chińczyków, który zbliża się wielkimi krokami. Jego premiera odbędzie się jesienią. Urządzenie otrzyma zakrzywiony ekran OLED z podwójnym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny umieszczony na okrągłej wyspie. Pewnie będzie on aspirować do roli lidera w rankingu DxOMark Mobile, gdzie obecnie rządzi Xiaomi Mi 10 Ultra.

Wiemy też, że Huawei Mate 40 Pro otrzyma wydajny procesor HiSilicon Kirin serii 9000. Będzie to SoC wytwarzany w 5-nm litografii, a więc już bardzo zaawansowanej. Spodziewajmy się także 12 GB pamięci operacyjnej RAM i pojemnej baterii z szybkim ładowaniem. Debiut jest już nieodległy.

