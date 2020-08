Huawei Mate 40 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się informacje o cenach smartfona na terenie Chin. Te nie będą najniższe, ale z drugiej strony też nie wydają się być całkiem wygórowane. Wiemy, że Huawei Mate 40 Pro ma otrzymać procesor HiSilicon Kirin 9000.

Huawei Mate 40 Pro to flagowiec, którego niedawno mogliśmy zobaczyć na renderach. W sieci pojawiły się nowe informacje, które obejmują także ceny. Smartfon ma być dostępny w kilku konfiguracjach sprzętowych. Rzućmy więc sobie okiem na te kwoty.

Ceny Huawei Mate 40 Pro

model 128 GB – 5999 juanów (ok. 3,2 tys. złotych)

model 256 GB – 6499 juanów (ok. 3,5 tys. złotych)

model 512 GB – 7399 juanów (ok. 4 tys. złotych)

Oczywiście, w nawiasach widzicie kwoty po przewalutowaniu. Cena Huawei Mate 40 Pro w Polsce na pewno przekroczy 4 tys. złotych, co warto mieć na uwadze. Smartfon ma dostać procesor HiSilicon Kirin 9000 oraz 12 GB pamięci RAM. Plotki mówią także o tym, że aparat ma główny sensor 50 MP.

Huawei Mate 40 Pro ma także ekran OLED o przekątnej 6,7 cala. Jest to wyświetlacz z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Częściowa specyfikacja wyciekła do sieci wcześniej. Znane dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 40 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162,8 x 75,5 x 9 mm

Android 11 z EMUI 11

