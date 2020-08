Huawei FreeLace Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Chińczyków, które doczekały się przecieku. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące opakowanie zestawu. Tam możemy zapoznać się z częścią funkcji, które zaoferuje gadżet. Słuchawki Huawei FreeLace Pro mają grać do 24 godzin. Cena nowego modelu również jest znana.

Huawei FreeLace Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które przygotowują Chińczycy. Tym razem nie jest to model TWS, gdyż obie części połączone są przewodem. Na łamach Weibo pojawiły się dwa zdjęcia gadżetu. Wiemy też, że cena w Chinach ma wynieść 799 juanów, czyli niespełna 430 złotych.

Huawei FreeLace Pro mają złącze USB C, co widać na jednym z poniższych zdjęć. Ładowanie baterii ma odbywać się szybko. Po zaledwie 5 minutach ładowania nowe słuchawki bezprzewodowe mają zapewnić nawet do 5 godzin odtwarzania muzyki. Na pełnym naładowaniu ma to być nawet 24 godziny słuchania.

Słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeLace Pro na razie bez daty premiery

Na razie nie wiadomo, kiedy spodziewać się debiutu Huawei FreeLace Pro. Biorąc jednak pod uwagę przeciek z opakowaniem, premiera z pewnością jest nieodległa. Wiemy również, że nowe słuchawki bezprzewodowe mają 14,2-mm przetworniki. Poza tym można spodziewać się mikrofonów z redukcją szumów. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

źródło: Weibo