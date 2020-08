Mate 40 Pro to flagowiec Huawei, który otrzyma procesor Kirin serii 1000. Wygląda na to, że będzie to ostatni smartfon z procesorem HiSilicon. Wynika to z faktu, że w połowie września firma straci możliwość współpracy z TSMC. Tak więc następca Huawei Mate 40 Pro będzie musiał dostać inne rozwiązanie.

Huawei Mate 40 Pro ostatnio pozował na renderach. Wiemy nie od dziś, że ten flagowiec ma dostać procesor HiSilicon Kirin serii 1000, o czym już wam wspominaliśmy i ciekawy ekran. Wygląda na to, że będzie też ostatnim smartfonem z autorskim układem SoC. Chińczycy wkrótce stracą dostęp do ważnego partnera.

Jak dobrze wiemy, procesor dla Huawei Mate 40 Pro wytwarza firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Jednak, co producent już potwierdził, 15 września współpraca ta zostanie przerwana. W chipach tych wykorzystywane są technologie należące do Amerykanów i w wyniku sankcji administracji Donalda Trumpa dostęp do nich zostanie zablokowany właśnie w połowie przyszłego miesiąca.

Problem w tym, że Huawei nie ma komu zlecić produkcji bardzo nowoczesnych układów. Taki Kirin 710A jest produkowany przez chińskiego partnera, ale jest to proces 14 nm, który jest daleko w tyle za technologiami TSMC czy Samsunga. Wszak SoC dla modelu Mate 40 Pro wytwarzany jest w 5 nm.

Premiera Huawei Mate 40 Pro z Kirin 1000 coraz bliżej

Huawei Mate 40 Pro to flagowiec, który zadebiutuje jesienią. Pewnie zobaczymy go w październiku lub listopadzie, jeśli miałoby dojść do pewnych opóźnień. Kompletna specyfikacja nie jest znana, ale wiemy już, jak ten telefon wygląda. Otrzyma dużą wyspę z aparatem mającym cztery obiektywy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło: ITHome