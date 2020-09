iPhone 12 Pro Max to flagowy telefon Apple na 2020 rok, który był już obiektem wielu przecieków. Znajdziemy tu nie tylko nowy kolor obudowy i aparat z sensorem LiDAR. Jest możliwe, że producent umieści w tym smartfonie specjalne rozwiązanie dla sieci 5G. To mmWave, czyli technologia zapewniająca szybsze transfery od Sub-6GHz.

Wiemy, że każdy z nowych modeli Apple otrzyma w tym roku modem 5G i będzie wspierać Sub-6GHz. Jednak w ten sposób będzie można liczyć na niższe transfery w trakcie pobierania danych. Te szybsze będą dopiero tam, gdzie będzie obsługa mmWave. Jeśli będzie to tylko iPhone 12 Pro Max, to można znaleźć wyjaśnienie takiej decyzji.

iPhone 12 Pro Max z 5G i mmWave może być hitem w ofercie Apple

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to są to pieniądze. Jeśli iPhone 12 Pro Max dostanie jako jedyny 5G z mmWave, to Apple znacząco zwiększy sprzedaż tego modelu. Nie będzie on tani i dzięki temu na sprzedaży nowych telefonów z iOS zarobi znacznie więcej. O to w tym wszystkim chodzi i będzie to decyzja czysto marketingowa. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać, ale premiery nowych telefonów spodziewajmy się dopiero w październiku.

