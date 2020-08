Mate 40 Pro to flagowiec Huawei, który otrzyma procesor HiSilicon Kirin 9000. SoC ten zostanie zaprezentowany w trakcie targów IFA 2020, które będą w formie online. Firma przekazała, że organizuje własną konferencję 3 września. Smartfon Huawei Mate 40 Pro zostanie zaprezentowany w późniejszym czasie.

Huawei Mate 40 Pro to flagowiec, który wypatrywany jest przez fanów marki. Nowe smartfony gościły na stronie TENAA. To przybliża je do debiutu, Najpierw jednak zobaczymy procesor HiSilicon Kirin 9000, który trafi pod obudowę telefonu. SoC zostanie pokazany w trakcie targów IFA 2020, które w tym roku nie odbędą się w normalny sposób.

Firma ogłosiła datę swojego wydarzenia w trakcie IFA 2020. Konferencja odbędzie się 3 września i będzie oczywiście w formie online, a więc bez udziału gości. To właśnie wtedy spodziewamy się zapowiedzi układu HiSilicon Kirin 9000. Producent nakreśli także swoją wizję życia z SI. Tak więc spodziewajmy się rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Huawei Mate 40 Pro z SoC Kirin 9000 nie na targach IFA 2020

Na zapowiedź smartfona Huawei Mate 40 Pro poczekamy dłużej. W trakcie IFA 2020 zobaczymy tylko układ HiSilicon Kirin 9000, który będzie wykonany w procesie 5 nm. Sam flagowiec zadebiutuje w późniejszym czasie. Pewne zobaczymy go w długiej połowie września lub dopiero w październiku.



Wiemy już, jak wygląda Huawei Mate 40 Pro. Będzie to też prawdopodobnie jeden z ostatnich smartfonów z układem Kirin 9000, choć procesor jeszcze nie zadebiutował. Wynika to z faktu, że za produkcję odpowiada TSMC, z którymi firma w połowie września straci możliwość współpracy. Chińczycy nie mają komu powierzyć wytwarzania chipów w tak zaawansowanej litografii.

