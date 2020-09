iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, które mają dostać sensor LiDAR. W przygotowaniu są już pierwsze akcesoria, które zdają się potwierdzać, że aparat w telefonach rzeczywiście dostanie taki element. W sieci pojawiło się zdjęcie ochraniaczy na kamery modeli iPhone 12 Pro oraz dwóch tańszych, które też są blisko.

iPhone 12 Pro ma otrzymać aparat z sensorem LiDAR. Potwierdzenie planów widzieliśmy już na zrzutach ekranowych z iOS 14. W drodze są już akcesoria dla nowych telefonów Apple i zdjęcie pewnych z nich zdaje się potwierdzać, że kamera rzeczywiście będzie rozbudowana o taki dodatkowy element. Rzućmy sobie na to okiem.

Poniżej widać akcesoria jednego z chińskich producentów gadżetów. Prezentują one ochraniacze na moduł kamery w nowych telefonach Apple. Jak nietrudno zauważyć, aparat miałby być podobny do tego z zeszłorocznych modeli. Jednak iPhone 12 Pro ma jeszcze jedno dodatkowe wycięcie w postaci mniejszego okręgu, które znajduje się w prawym dolnym narożniku wyspy. To właśnie tu miałby zostać umieszczony LiDAR.

Tylko iPhone 12 Pro ma dostać aparat z LiDAR

Apple planuje umieścić sensor LiDAR tylko w modelach iPhone 12 Pro. Dwa tańsze smartfony, które mamy zobaczyć w październiku, tego dodatku nie dostaną. Ciągle będzie to kamera z dwoma obiektywami i diodą LED. Wiemy, że nowe rozwiązanie zwiększy możliwości aparatu fotograficznego. Także pod kątem AR.

iPhone 12 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach. Mniejszy model otrzyma ekran o przekątnej 6,1 cala. Natomiast większy wariant Max dostanie 6,7-calowy wyświetlacz. Spodziewajmy się również bardzo mocnych procesorów Apple A14 Bionic w 5-nm litografii.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla głośnika HomePod

źródło