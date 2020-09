iPhone 12 Pro to flagowiec Apple, który zostanie pokazany za kilka tygodni. W sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują kolory obudowy. W palecie pojawi się nowy odcień i tym będzie niebieski, a dokładniej ciemnoniebieski. Wiemy też, że otrzyma go tylko iPhone 12 Pro, a w przypadku tańszych modeli go nie będzie.

iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, których ceny nie będą niskie. Premiera ma odbyć się w październiku, a na ich rynkową dostępność prawdopodobnie poczekamy do listopada. Teraz pojawiły się nowe plotki, które obejmują kolory obudowy, Pojawi się nowy odcień, którym ma być niebieski o ciemnym zabarwieniu.

Niebieski iPhone 12 Pro to zupełnie nowy kolor w palecie. Nie ma on być tak jasny, jak starsze odcienie dla modeli 5c czy Xr. Będzie to ciemnoniebieski, ale na razie nie wiadomo, jak to dokładnie będzie wyglądać. Możemy tylko próbować użyć wyobraźni. Co ważne, zastąpi on zielony wariant kolorystyczny, który dodano w zeszłym roku. W tym Apple planuje się go pozbyć.

Tylko iPhone 12 Pro dostanie nowy kolor niebieski

Wiemy, że tylko iPhone 12 Pro ma otrzymać ten nowy kolor. W przypadku dwóch tańszych modeli Apple go nie będzie, ale nie można wykluczyć, że tutaj pojawi się inny odcień niebieskiego, na przykład jakiś jaśniejszy. Tym bardziej, że firma stosuje takie jaskrawe kolory w przypadku telefonów z niższej półki cenowej od kilku ostatnich lat. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

iPhone 12 Pro ma być potężnym smartfonem z wydajnym układem Apple A14 Bionic. Następnie mamy aparaty fotograficzne z sensorami LiDAR. Nie zabraknie także ekranów OLED o przekątnych 6,1 i 6,7 cala. Ceny nie będą niskie.

