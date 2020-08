iPhone 12 Pro to flagowiec Apple, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Pewne plotki mówiły o tym, że aparat ma dostać główny sensor z matrycą 64 MP. Cóż, nowe informacje sugerują, że jednak będą to nadal kamery 12 MP. Jednak wiemy, że iPhone 12 Pro ma otrzymać dodatkowy sensor i będzie to LiDAR.