Moto E7 Plus to smartfon marki Motorola, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się rendery i częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że ma on 6,5-calowy ekran HD+, procesor Snapdragon 460 oraz podwójny aparat z głównym sensorem 48 MP. Jest też cena Moto E7 Plus, która będzie niska.

Moto E7 Plus to smartfon Motoroli, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz dochodzi do kolejnych. Cena ma zamknąć się w kwocie 149 euro, czyli około 660 złotych. Premiera ma odbyć się później w tym miesiącu. Tymczasem wyciekła specyfikacja techniczna.

Motorola Moto E7 Plus ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 460, który dostanie także Nokia 3.4. Następnie mamy 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Będzie je można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 256 GB. Bateria ma pojemność 5000 mAh, ale będzie ją można ładować przez złącze microUSB ładowarką o mocy do 10 W.

Moto E7 Plus ma również podwójny aparat z głównym sensorem 48 MP. Dodatkowo jest tu czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Czytnik linii papilarnych umieszczono na pleckach. Znane dane techniczne smartfona Motorola Moto E7 Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Moto E7 Plus – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 460

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 MP + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze microUSB

Android 10

