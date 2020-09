Wear OS to platforma Google na smartwatche, która doczekała się dużego uaktualnienia. Firma przekazała, że nowa aktualizacja jest już udostępniana i wnosi ona ciekawe nowości. Aplikację będą uruchamiały się do 20 proc. szybciej. Nowa wersja systemu Wear OS to także znacząco poprawiony czas pracy na baterii.