iPhone 12 5G to cztery smartfony Apple, na które ciągle czekamy. Kiedy premiera nowych telefonów z iOS? Choć pojawiły się głosy, że zobaczymy je już 15 września na konferencji Time Flies, tak nie jest to prawdą. Pamiętajmy, że Apple już potwierdziło kilkutygodniowe opóźnienie. Modele iPhone 12 zobaczymy później.

iPhone 12 5G to nowe smartfony Apple, na które czeka sporo osób. Co nie dziwi, bo wniosą one nie tylko łączność z sieciami nowej generacji, ale też inne nowości. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy premiera tych modeli, tak raczej nie liczcie na to, że zobaczycie je już za kilka dni. Konferencja Time Flies, którą ogłosił gigant z Cupertino, poświęcona będzie innym produktom. Nowych telefonów z iOS tam nie zobaczymy.

Apple już wcześniej przekazało, że premiera telefonów iPhone 12 5G odbędzie się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Debiut 15 września oznaczałby tylko jednotygodniowy poślizg, bo normalnie powinny zostać pokazane w okolicy drugiego tygodnia tego miesiąca. Tak więc biorąc pod uwagę to, co zapowiedział producent kilka tygodni temu, to na nowe telefony przyjdzie nam poczekać dłużej. Trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Apple iPhone 12 5G z premierą najwcześniej w październiku

iPhone 12 5G powinien zostać zaprezentowany w październiku, co zresztą zasugerował Mark Gurman. Już wcześniej twierdził on, że 8 września nie zobaczymy nowych produktów, tylko zapowiedź konferencji. Tak w rzeczywistości się stało. Premiera nowych telefonów powinna odbyć się w pierwszej połowie przyszłego miesiąca.

Tak więc na modele iPhone 12 5G trzeba będzie poczekać. Za niespełna tydzień zobaczymy smartwatche Apple Watch 6. Prawdopodobnie zostanie także pokazany iPad Air 4, który niedawno był certyfikowany. Lokalizatorów AirTags spodziewajmy się raczej dopiero w październiku.

