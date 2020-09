AirTags to lokalizatory Apple, które powinniśmy zobaczyć z telefonami iPhone 12. Plotki na ich temat pojawiają się od ponad roku i wszystko wskazuje na to, że premiera odbędzie się jeszcze tej jesieni. To małe urządzenia z Bluetooth, które będą służyły do lokalizowania. Zobaczmy, co na temat AirTags już wiadomo.

AirTags to małe urządzenia, które w plotkach pojawiają się od kilkunastu miesięcy. Wygląda na to, że Apple pokaże je wraz ze smartfonami iPhone 12, których spodziewamy się w październiku. Wiemy, jak mają wyglądać lokalizatory. Mamy też trochę informacji na temat ich działania. Zobaczmy, co już wiadomo.

AirTags zostały już potwierdzone przez Apple

Apple niechcący (lub też chcący) potwierdziło AirTags w jednym z filmów, które pokazywały praktyczne zastosowania funkcji Znajdź mój iPhone. Na wideo w pewnym momencie pojawiło się to, co widzicie poniżej. Pochodzi ono z niedostępnej publicznie wersji systemu iOS. Można dostrzec informację o opcji, która pozwoli na szukanie w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem. Pojawia się nawet nazwa niezapowiedzianego jeszcze sprzętu.

Lokalizatory Bluetooth dostrzeżono w iOS miesiące temu

AirTags pojawiały się w wersjach iOS z 2019 roku. To tam dostrzeżono różne ekrany związane z konfiguracją i działaniem tego urządzenia. Apple nawet ujawniło wygląd tego sprzętu. Przykładowy lokalizator widzicie poniżej. Będzie to bardzo małe urządzenie o okrągłym kształcie z logo nadgryzionego jabłka. Będzie je można przypinać do różnych przedmiotów i w ten sposób zlokalizować w przypadku zgubienia. Sam system szukania ma być dosyć inteligentny.

Tak ma wyglądać wstępna konfiguracja AirTags

Właściciel będzie mógł dodać gadżet w aplikacji Lokalizator. Tam pojawi się dodatkowa sekcja o nazwie Przedmioty, której to w iOS 14 na razie nie ma. Parowanie powinno odbywać się automatycznie. Tak jak w przypadku słuchawek bezprzewodowych AirPods. Widzicie to na poniższych zrzutach ekranowych.

Działanie lokalizatorów ma być proste

Jeśli użytkownik zgubi przedmiot, gdzie przypięto AirTags, to otrzyma powiadomienia na iPhonie. Następnie będzie mógł przejść do aplikacji Lokalizator i odszukać zgubę. Tam będzie można włączyć opcję wydania dźwięku, co pozwoli znaleźć coś w pobliżu. Co ważne, iPhone korzystając z opcji AR ma prowadzić użytkownika do zagubionego przedmiotu. Natomiast w przypadku dużej odległości można będzie aktywować tryb utracony. Wtedy inna osoba, która znajdzie gadżet, będzie mogła poinformować o tym właściciela. Tak, inne telefony z iOS będą mogły komunikować się ze wszystkimi AirTags.

Premiera z modelami iPhone 12, czyli w październiku

AirTags powinniśmy zobaczyć już w październiku na konferencji, gdzie odbędzie się zapowiedź telefonów iPhone 12 i 12 Pro. Wtedy też ujrzymy zegarki Apple Watch series 6 i być może tańszego HomePoda. W drodze jest również nowy iPad Air. Cena lokalizatora na razie pozostaje tajemnicą.

źródło: opracowanie własne