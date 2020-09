Apple Watch 6, iPad Air 4, nowy, mniejszy HomePod, AirPods Studio i AirTags to nowe produkty, które Apple ma zaprezentować jesienią. Większość z nich powinniśmy zobaczyć w trakcie październikowej konferencji, gdzie zostaną pokazane iPhone’y 12. Tak więc dla fanów firmy Apple szykuje się niemały wydatek.

Apple Watch 6 i iPad Air 4 to nie jedyne nowe produkty, które mamy zobaczyć jesienią tego roku. Gigant z Cupertino szykuje również słuchawki AirPods Studio i lokalizatory AirTags. Pojawi się także nowy HomePod, który ma być mniejszy od oryginału i ponadto dostępny w niższej cenie. Kiedy można spodziewać się tych iSprzętów?

Przed nami konferencja, na której zostaną zaprezentowane smartfony iPhone 12. Wiemy, że ma ona odbyć się w okolicy drugiego lub trzeciego tygodnia październiku. Nowych telefonów z iOS nie zobaczymy we wrześniu, co firma zresztą już potwierdziła. Ich debiut w tym roku odbędzie się z kilkutygodniowym opóźnieniem. Część z wymienionych urządzeń powinniśmy zobaczyć na tym samym wydarzeniu, ale niektóre z nich mogą zadebiutować w innym terminie.

Apple Watch 6, nowy HomePod , AirTags i AirPods Studio raczej z iPhone’ami 12

Najwcześniej, bo już we wrześniu, może zadebiutować iPad Air 4. To tablet, który ma dostać 10,8-calowy ekran z wąskimi ramkami i zostanie pozbawiony przycisku Początek. Pewne plotki mówiły także, że smartwatche Apple Watch 6 też mogą pojawić się w tym miesiącu, choć bardziej prawdopodobna wydaje się być premiera z nowymi iPhone’ami. Wynika to z faktu, że te urządzenia traktowane są bardziej jako uzupełnienie telefonów z iOS.

Pozostałe produkty, którymi są nowy HomePod, AirTags oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods Studio, powinniśmy zobaczyć z iPhone’ami 12. W drodze jest też nowe Apple TV. Plotki mówią jednak o tym, że zadebiutuje ono dopiero w przyszłym roku.

