Moto G9 Plus to nowy smartfon marki Motorola, którego premiera jest blisko. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie słowackiego Orange. Tam pojawiły się rendery oraz specyfikacja techniczna. Wiemy już, jak wygląda to urządzenie i co ma zaoferować. Przybliżona cena Moto G9 Plus również jest znana.

Motorola Moto G9 Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć go na renderach dla prasy. Teraz pojawiła się specyfikacja techniczna i została ona dostrzeżona na stronie słowackiego Orange. Cena telefonu ma wynieść w Europie około 235 euro, czyli około 1050 złotych.

Motorola Moto G9 Plus ma 6,81-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. To panel LCD o rozdzielczości Full HD+. Użyty procesor nie jest znany, ale wiemy, że będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria jest duża i ma pojemność 4000 mAh. Będzie ją można ładować ładowarką o mocy 30 W.

Wiemy też, że Moto G9 Plus ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe kamerki to pewnie czujnik głębi, aparat do makro oraz obiektyw szerokokątny. Całość waży 223 gramy. Znane dane techniczne modelu Motorola Moto G9 Plus znajdziecie poniżej.

Motorola Moto G9 Plus – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

nieznany procesor

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

223 gramy

Android 10

źródło