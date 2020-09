Samsung Galaxy Watch Active 2 to smartwatch, który debiutował w zeszłym roku. Najnowszym jest Galaxy Watch 3, który otrzymał oprogramowanie Tizen 5.5 z autorską nakładką One UI. Teraz dowiadujemy się, że ten pierwszy smartwatch dostanie uaktualnienie do nowszej wersji software. Rąbka tajemnicy uchyla nam aktualizacja aplikacji ze Sklepu Play.

Plugin dla Samsunga Galaxy Watch Active 2 został uaktualniony w zeszłym tygodniu. To właśnie tam pojawia się informacja o zapewnieniu zgodności z Tizen 5.5, co widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Co więc nowego może wprowadzić aktualizacja dla starszego zegarka? To na razie jest tajemnicą.

Samsung Galaxy Watch Active 2 z Tizen 5.5 dostanie tylko wybrane nowości z Galaxy Watch 3

Oczywiście, nie spodziewajmy się, że aktualizacja do Tizen 5.5 wniesie wszystkie nowości, które wprowadził Samsung Galaxy Watch 3. Koreańczycy zapewne z nowym oprogramowaniem wprowadzą tylko część nowych opcji. W przeciwnym wypadku to wpłynęłoby na zmniejszenie sprzedaży nowych zegarków. Na więcej szczegółów musimy poczekać, ale uaktualnienie musi być blisko.

źródło