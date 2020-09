iPhone 12S ma być smartfonem, którym Apple zastąpi w 2021 roku model iPhone Xr. Ten po premierze dwunastek nadal ma być dostępny w ofercie w obniżonej cenie. Jednak tylko przez kilka miesięcy. W okolicy drugiego kwartału do sprzedaży miałby trafić rzeczony iPhone 12S, który to też będzie tańszym modelem.

iPhone 12S to smartfon, który już pojawiał się w plotkach. Jeszcze przed oficjalną premierę nowego modelu SE, gdzie nazywany był jako 9 Plus. Nazwa ma być jednak inna i doszło do przecieku, który ma nam ujawniać plany Apple związane z tym konkretnym telefonem. Jeśli plotki są prawdziwe, to tym urządzeniem gigant będzie chciał zastąpić w ofercie model iPhone Xr.

Przed nam premiera dwunastek i wiemy, że zobaczymy je z lokalizatorami AirTags. Nowe plotki mówią o tym, że model Xr pozostanie w ofercie. Apple się go nie pozbędzie, a co zrobi ze wszystkimi jedenastkami. Po prostu dojdzie do kolejnej obniżki ceny. Jednak za kilka miesięcy iPhone 12S ma go już zastąpić.

Apple ma wprowadzić model iPhone 12S w drugim kwartale

Plotki mówią o tym, że iPhone 12S ma zadebiutować w drugim kwartale. Wiemy, że smartfon ma dostać ekran o przekątnej 6,1 cala i procesor Apple A14 Bionic. Być może pojawi się także podwójny aparat fotograficzny. Kompletna specyfikacja nie jest jeszcze znana. Jednak informacje o planach związanych z takim telefonem na 2021 rok rzeczywiście pojawiały się już wcześniej. Tak więc coś zapewne jest na rzeczy. Na więcej szczegółów trzeba na razie poczekać.

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Twitter