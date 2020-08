Motorola Moto G9 Plus i Moto E7 Plus to dwa nowe smartfony firmy, których debiut jest blisko. Świadczą o tym oficjalne rendery, które pojawiły się w sieci. Udostępnił je jeden z leaksterów. Mamy okazję zobaczyć oba telefony w dwóch różnych kolorach obudowy. Motorola powinna je oficjalnie zaprezentować we wrześniu.

Motorola Moto G9 Plus i Moto E7 Plus to smartfony, które już pojawiły się w przeciekach. Pierwszy był niedawno certyfikowany, a drugiego specyfikacja wyciekła do sieci wcześniej w tym miesiącu. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które pochodzą z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Rzućmy sobie na nie okiem.

Motorola Moto G9 Plus ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, które umieszczono w narożniku. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny sensor kamery ma matrycę 64 MP. Smartfon będzie dostępny w brązowym i niebieskim kolorze.

Motorola Moto E7 Plus to tańszy model, który ekran z wcięciem w postaci łezki. Z tyłu znajduje się podwójny aparat fotograficzny. Wiemy, że główny sensor ma matrycę 48 MP. Sercem tego telefonu ma być układ Qualcomm Snapdragon 460. Widać też złącze słuchawkowe umieszczone u góry. Kolory obudowy będą podobne do tych z G9.

Motorola Moto G9 Plus i Moto E7 Plus

Premiera nowych smartfonów marki Motorola jest już blisko. Moto G9 Plus i E7 Plus pewnie zostaną zaprezentowane już we wrześniu. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać. Wiemy, że oba te telefony będą modelami z niższej półki cenowej.

