Motorola Razr 5G to składany smartfon, który zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. W sieci pojawiła się konkretna data premiery i tak telefon ma zadebiutować w przyszłym tygodniu. Jest też cena modelu Motorola Razr 5G i ta będzie niższa względem poprzednika. Nie będzie to jednak jakaś kolosalna różnica.

Motorola Razr 5G to składany smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Mogliśmy go oglądać na zdjęciach. W międzyczasie pojawiły się także prasowe rendery. Teraz wyciekła data premiery i cena. Debiut tego telefonu jest już naprawdę blisko.

Data premiery modelu Motorola Razr 5G to 10 września. Już wcześniej do sieci wyciekła animacji z podobną datą. Tak więc urządzenie zostanie zaprezentowane za kilka dni, co z pewnością cieszy. Specyfikacja techniczna też pojawiła się jakiś czas temu. Zobaczmy sobie cenę.

Cena smartfona Motorola Razr 5G niższa od poprzednika

Cena modelu Motorola Razr 5G będzie niższa względem modelu z 2019 roku. Ten debiutował w Europie za 1599 euro. W przypadku nowego telefonu ma to być kwota 1499 euro. Dotyczy to wersji z 8 GB RM i 256 GB miejsca na dane, bo innych wariantów w planach nie ma. Tak więc będzie on o kilkaset złotych tańszy. Ze znanymi danymi technicznymi smartfona możecie zapoznać się poniżej.

Motorola Razr 5G – dane techniczne

składany ekran OLED o przekątnej 6,2 cala

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem 48 MP

bateria o pojemności nominalnej 2633 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM (e-SIM + nano SIM)

złącze USB C

Android 10

