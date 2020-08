Motorola Razr 5G – są nowe zdjęcia składanego smartfona

Motorola Razr 5G to składany smartfon, którego debiut odbędzie się później w 2020 roku. Mamy okazję zobaczyć nowe zdjęcia tego modelu. Zostały one opublikowane na łamach chińskiej społecznościówki Weibo. Wiemy, że Motorola Razr 5G otrzyma lepsze podzespoły, ale z wyglądu mocno przypomina poprzednika.

Składany smartfon Motorola Razr 5G był już obiektem przecieków. Niedawno mogliśmy go zobaczyć na fotce. Teraz w sieci, a dokładnie na łamach chińskiej społecznościówki Weibo, opublikowano nowe zdjęcia prezentujące to urządzenie. Rzućmy sobie na to okiem.

Motorola Razr 5G pod kątem designu mocno przypomina poprzednika. Widać składany ekran, który ma wcięcie w górnej części. Tam umieszczono głośniczek oraz kamerkę do selfie. Z tyłu widać przeprojektowany aparat fotograficzny z jednym obiektywem oraz dodatkowy wyświetlacz. Więcej ma zmienić się pod kątem specyfikacji technicznej.

Wiemy, że Motorola Razr 5G ma modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Następnie mamy procesor Snapdragon 765. Mają również pojawić się lepsze aparaty fotograficzne i dotyczy to zarówno przedniej, jak i tylnej kamery. Data premiery nie jest znana. Dane techniczne składanego smartfona Motorola Razr 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Motorola Razr 5G – dane techniczne

składany ekran OLED o przekątnej 6,2 cala

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny z sensorem 48 MP

kamerka 20 MP do selfie

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM (e-SIM + nano SIM)

złącze USB C

Android 10

źródło