Motorola Razr 5G to nowy, składany smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Firma udostępniła teaser i jest też dokładna data premiery. Debiut odbędzie się 9 września. Na temat modelu Motorola Razr 5G wiemy już całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu jest już znana.

Motorola Razr 5G to smartfon, który był już obiektem wielu przecieków. Składany smartfon pozował niedawno na zdjęciach. Pojawiła się także częściowa specyfikacja techniczna. Teraz pojawia się data premiery i nie są to plotki. Termin potwierdził sam producent, który udostępnił już nowy teaser. Termin to 9 września.

Motorola Razr 5G to składany smartfon, który będzie podobny do poprzednika. Dostanie jednak lepsze podzespoły. Poza tym, że zapewni łączność z sieciami nowej generacji, to otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 765. SoC ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256 GB miejsca.

Jest też lepszy aparat fotograficzny z sensorem 48 MP. Motorola Razr 5G dostanie też kamerkę 20 MP do selfie. Składany ekran ma przekątną 6,2 cala. Znane dane techniczne modelu Motorola Razr 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

Motorola Razr 5G – dane techniczne

składany ekran OLED o przekątnej 6,2 cala

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny z sensorem 48 MP

kamerka 20 MP do selfie

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

dual SIM (e-SIM + nano SIM)

złącze USB C

Android 10

