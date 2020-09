Samsung Galaxy S30 Plus i Galaxy S30 to smartfony, które są już bliskie ukończenia. Koreańczycy już certyfikują baterie dla obu modeli i te dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu. Pierwszy otrzyma akumulator EB-BG991ABY, a drugi EB-BG996ABY. Będą one pojemniejsze względem baterii z telefonów S20 z tego roku.

Samsung Galaxy S30 Plus i Galaxy S30 to smartfony, które zobaczymy dopiero w lutym 2021 roku. Telefony były już obiektem przecieków. Teraz dochodzi do kolejnych i okazuje się, że Koreańczycy już certyfikują baterie dla obu modeli. Dostrzeżono je na stronie chińskiego urzędu 3C. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy S30 Plus otrzyma baterię oznaczoną ciągiem znaków EB-BG996ABY. Natomiast w mniejszym modelu smartfona jest to oznaczenie EB-BG991ABY. Na stronie 3C znajduje się informacja o nominalnej pojemności. Chiński urząd ujawnia, że baterie te mogą być większe od tych, które producent umieścił w obudowach modeli S20.

Samsung Galaxy S30 Plus dostanie baterie o pojemności około 4800 mAh

Wiemy, że akumulator dla modelu Samsung Galaxy S30 Plus ma pojemność nominalną 4660 mAh. Tak więc na opakowaniu powinna pojawić się informacja o baterii 4800 mAh lub podobnej. W S20 Plus było to 4500 mAh. W mniejszym smartfonie pojemność nominalna wynosi 3880 mAh, a więc tutaj pewnie będzie to oznaczenie w postaci około 4000 mAh. Tak więc podobna do tej z podstawowej wersji modelu S20.



Samsung w rzeczywistości za kilka tygodni zakończy prace nad nowymi flagowcami. Wraz z wyżej wymienionymi pojawi się także model Ultra. Projekty sprzętowe telefonów powinny zostać zamknięte w listopadzie. Zimą ruszy ich produkcja, a oficjalnej zapowiedzi spodziewamy się w lutym.

