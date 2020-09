AAWireless – mały gadżet, który zapewnia bezprzewodowe Android Auto

AAWireless to małe urządzenie, które wprowadzono bezprzewodowe Android Auto do tych pojazdów, które funkcji nie wspierają. Gadżet można zamawiać w trakcie zbiórki crowdfundingowej. Na razie w nieco niższej cenie. Twórcy sprzętu zapowiadają, że pierwsze egzemplarze AAWireless trafią do klientów w grudniu.

AAWireless aktywuje bezprzewodowe Android Auto, które wcześniej w tym roku udostępniono na kolejne rynki. Jednak takiego rozwiązania nie wspierają wszystkie pojazdy. Tutaj z pomocą przychodzi ten mały gadżet, którego zbiórka crowdfundingowa ruszyła na łamach IndieGoGo. Cena to 65 dolarów, ale zamawiają sprzęt wcześniej, można liczyć na 10 dolarów zniżki.

AAWireless to mały dongle opracowany przez dwie osoby. T Emil Borconi-Szedressy oraz Chiel Prins. Zasada działania sprzętu jest dziecinnie proste. Wystarczy tylko podłączyć małą kostkę przewodem USB i w ten sposób odtwarzane jest bezprzewodowe Android Auto. Funkcja pojawia się w tych systemach, które obsługują tylko przewodowe połączenie z telefonem.

AAWireless, czyli bezprzewodowe Android Auto dla wszystkich w grudniu

Twórcy zbiórki deklarują, że rozpoczną dostarczać AAWireless do pierwszych klientów już w grudniu tego roku. Gadżet był testowany z różnymi samochodami, ale tu trzeba mieć na uwadze, że o tak mogą wystąpić problemy w dostępie do funkcji. Wynika to z faktu różnych implementacji Android Auto w pojazdach. Poza tym do działania wymagany jest smartfon z Androidem 9 Pie lub nowszą wersją platformy Google. Link do zbiórki znajdziecie w źródle.

źródło