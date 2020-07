Samsung Galaxy S30 Ultra i Galaxy S30 Plus to dwa z trzech nowych smartfonów, które przygotowują Koreańczycy. Przed nami premiera serii Note 20, ale w rzeczywistości w najbliższych miesiącach producent musi zakończyć prace nad telefonami, które pokaże w 2021 roku. Powinny one być gotowe już w listopadzie.

Samsung Galaxy S30 Ultra i Galaxy S30 Plus to flagowce Koreańczyków na 2021 roku. Tak, producent ponownie szykuje trzy nowe modele telefonów. W sieci pojawiły się informacje o nazwach kodowych. Są to SM-G991, SM-G996 oraz SM-G998. Jeśli nie dojdzie do zmiany nazewnictwa, to spodziewajmy się wariantów S30, S30 Plus oraz S30 Ultra.

Samsung ponownie zdecydował się na trzy modele i wiemy, że ich projekty sprzętowe zostaną zamknięte już za kilka miesięcy. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie i harmonogram prac zostanie zachowany, to nastąpi to już w okolicy listopada. Zimą ruszy już masowa produkcja telefonów.

Samsung Galaxy S30 Ultra otrzyma wielki ekran

Samsung Galaxy S30 Ultra będzie największym z trzech nowych smartfonów. Plotki mówią o tym, że producent testuje obecnie trzy prototypy tego modelu i dwa z nich mają wyświetlacze o przekątnej ponad 7 cali. Tylko jeden posiada ekran 6,9 cala. W tym telefonie spodziewajmy się także konkretnego aparatu fotograficznego o dużych możliwościach.

Model Plus będzie trochę mniejszy. Raport serwisu źródłowego mówi też o tym, że Samsung testuje trzy flagowce z różnym rozmiarem pamięci na dane. Jest to 128 lub 256 GB miejsca. Nie wiadomo na razie, ile miejsca umieści w wyjściowych konfiguracjach telefonów.

