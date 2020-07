Nokia 9.3 Pureview, Nokia 7.3 oraz Nokia 6.3 to trzy nowe smartfony HMD Global, które zobaczymy jeszcze w tym roku. Ich premiera ma odbyć się pod koniec tego lub w następnym kwartale. Pierwszy z wymienionych telefonów to flagowiec, który ma zaoferować mocną specyfikację. Oczekujemy też lepszego aparatu od poprzednika.

Nokia 9.3 Pureview, Nokia 7.3 i Nokia 6.3 to smartfony, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz dochodzi do kolejnych. Dowiadujemy się, że HMD Global rzeczywiście ma opóźnienia w związku z pandemią koronawirusa. Jednak stara się robić co może, aby wprowadzić wymienione modele telefonów na rynek jeszcze w tym roku.

Serwis źródłowy raportuje, że HMD Global będzie chciało zapowiedzieć nowe telefony jeszcze w tym lub w czwartym kwartale. Dokładnego terminu na razie nie ma. Finowie obecnie testują prototypy wszystkich trzech modeli. Prace te mają przebiegać w dobrym kierunku, ale dokładne szczegóły nie zostały podane. Tak więc na więcej informacji trzeba będzie poczekać.

Nokia 9.3 Pureview to flagowiec HMD Global

Wiemy, że Nokia 9.3 Pureview to flagowy smartfon, który ma wyróżniać się aparatem. Poprzedni telefon robił to tylko pod kątem wizualnym, bo kamera Nokii 9 z pewnością zwracała na siebie uwagę. Jednak jakość robionych zdjęć nie była najlepsza. Wiemy, że w nowym telefonie HMD Global nie zamierza zaimplementować technologii opracowanej przez firmę Light.

Modele 6.3 i 7.3 to średniaki HMD Global, które mają uzupełnić ofertę w niższej półce cenowej. Kompletne specyfikacje techniczne tych smartfonów nie są znane. Mają jednak dostać aparaty fotograficzne z nawet czterema obiektywami i inne średniopółkowe wyposażenie.

źródło: NPU