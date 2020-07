iOS 14 beta 3 udostępniony deweloperom skrywa wskazówkę dotyczącą telefonu iPhone 12 5G z mniejszym ekranem. Wygląda na to, że rzeczywiście będzie to panel o przekątnej 5,4 cala. W becie iOS 14 znajdują się wskazujące na to elementy skalowanego interfejsu. Mały iPhone 12 będzie więc naprawdę kompaktowy.

iOS 14 beta 3 Apple udostępniło deweloperom dwa dni temu (tutaj poczytacie o nowościach). Nowy system skrywa informacje na temat jednego z telefonów, które zobaczymy we wrześniu. To mały iPhone 12 5G, który ma otrzymać ekran o przekątnej 5,4 cala, co sugerują plotki. Nowe oprogramowanie zdaje się to potwierdzać.

W iOS 14 beta w sekcji Zoom ekranu znajdują się dwa widoki. Standardowy oraz powiększony. Opcja z nowym uaktualnieniem pojawiła się na kolejnych modelach telefonów Apple. To oznacza, że iPhone 12 5G rzeczywiście będzie dostępny w mniejszym rozmiarze. Wiemy nie od dziś, że ma dostać ekran o przekątnej dokładnie 5,4 cala.

iOS 14 beta ujawnia rozdzielczość ekranu, który dostanie mały iPhone 12 5G

Serwis źródłowy doszukał się także w iOS 14 beta, że mały iPhone 12 dostanie wyświetlacz o rozdzielczości 960 x 2079 pikseli. Tak więc zagęszczenie obrazu będzie większe niż w modelach z ekranami LCD. Tam było to 326 ppi. W nowym telefonie spodziewajmy się wartości około 425 ppi.

iPhone 12 5G będzie kompaktowym telefonem i zarazem najtańszym z nowej serii. Domyślamy się, że iOS 14 beta skrywa przed nami jeszcze jakieś tajemnice odnośnie nowych smartfonów Apple. Jednak na ich odkrycie pewnie jeszcze trochę poczekamy. Kolejne tygodnie przyniosą więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło