Nokia 9.3 Pureview opóźniona. Premiera dopiero w H2 2020 roku

Nokia 9.3 Pureview to nowy flagowiec HMD Global, na który jednak trochę poczekamy. Nowe informacje sugerują, że debiut planowany jest dopiero na drugą połowę 2020 roku. Doszło do opóźnień i Nokia 9.3 Pureview nie zadebiutuje w tym kwartale. Wiemy, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 865 i ciekawy aparat.

Nokia 9.3 Pureview ma być tegorocznym flagowcem Finów z HMD Global. Początkowo mówiono o premierze, która miała odbyć się w tym kwartale. Niestety, wygląda na to, że firma ma opóźnienia. Nowe plotki mówią o tym, że debiut smartfona przesunięto na drugą połowę 2020 roku. To oznacza, że jeszcze trochę sobie na niego poczekamy.

Opóźnienia dotyczące smartfona Nokia 9.3 Pureview mają swoje źródło w pandemii koronawirusa. Ten problem pokrzyżował plany HMD Global związane z premierą telefonu w pierwszej połowie 2020 roku. Nowy flagowiec Finów zapowiada się ciekawie. Tym bardziej, że testowane są ciekawe rozwiązania pod kątem kamery do selfie.

Nokia 9.3 Pureview może dostać ekran bez notcha

HMD Global w przypadku tego modelu bierze pod uwagę ekran, który nie ma wcięć. Co więc z kamerką do selfie? Nokia 9.3 Pureview może dostać wysuwany aparat z przodu lub schowany pod wyświetlaczem. To drugie rozwiązanie również jest brane pod uwagę.

O modelu Nokia 9.3 Pureview wiadomo na razie niewiele. Wiemy, że smartfon otrzyma procesor Snapdragon 865 oraz modem 5G. Jednak dokładna specyfikacja na razie pozostaje tajemnicą. Na więcej szczegółów będziemy jeszcze musieli poczekać.

źródło: NPU