iPhone 12 5G to smartfony, których spodziewamy się w październiku. Wraz z nimi Apple ma pokazać AirTags, czyli własne, niewielkie lokalizatory mające być powiązane z aplikacją Znajdź. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym sprzęcie i pochodzą one z patentów Apple. Data premiery iPhone’ów 12 nadal jest tajemnicą.

iPhone 12 5G to nowe smartfony z iOS, które Apple ma pokazać w październiku. Niestety, wrześniowa premiera raczej na pewno nie wchodzi w grę. Powraca temat AirTags, o których plotki pojawiają się od ponad roku. To niewielkie lokalizatory, które przygotowuje gigant z Cupertino. Czego nowego się dowiadujemy?

Doszukano się patentów Apple, które opisują takie lokalizatory. AirTags dostaną własną elektronikę, która posłuży do komunikacji bezprzewodowej z innymi urządzeniami. Nie będą to musiały być koniecznie modele iPhone 12. Spodziewamy się, że ze starszymi urządzeniami też będą działać. Będzie je można przyczepić do różnych przedmiotów. Dzięki temu będzie je można odszukać i ma to być to możliwe poprzez aplikację Znajdź. Wiemy też, że te niewielkie urządzenia będą w stanie odpowiednio zarządzać energią i na przykład wzmocnią w razie potrzeby sygnał.

AirTags i modele iPhone 12 5G na tej samej konferencji Apple

Będzie to nowe urządzenie w ofercie Apple, a więc na pewno AirTags zostaną pokazane ze smartfonami iPhone 12 5G. Powinno to nastąpić na konferencji w październiku, gdzie firma omówi możliwości gadżetu. Wcześniej, bo we wrześniu czeka nas premiera smartwatchy series 6 i nowego iPada. Te jednak zostaną pokazane bez hucznego eventu. Spodziewamy się tylko komunikatów prasowych.

