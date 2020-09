Samsung Galaxy S9 z wrześniową aktualizacją, ale nadal bez One UI 2.5

Samsung Galaxy S9 to smartfon, który otrzyma uaktualnienie do One UI 2.5. Tymczasem jest wrześniowa aktualizacja, która wprowadza aktualne poprawki bezpieczeństwa dla Androida. Jednak nadal nie zawiera większego uaktualnienia nakładki. Pewnie One UI 2.5 dla Galaxy S9 Samsung udostępni w przyszłym miesiącu.