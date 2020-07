iPhone 12 Pro Max to największy z telefonów Apple, które firma szykuje na 2020 rok. Wygląda na to, że jego bateria może być jednak większa względem tego, co mówiły wcześniejsze plotki. Na stronie jednego z urzędów doszukano się nowego akumulatora. Tan iPhone 12 Pro może dostać baterię o pojemności bliskiej 4400 mAh.

iPhone 12 Pro Max to duży smartfon Apple, który ma dostać 6,7-calowy ekran. Niedawno dostrzeżono nowe akumulatory. Wyglądało na to, że bateria w największym modelu będzie mniejsza względem tej umieszczonej w poprzedniku. Tymczasem doszukano się kolejnej i ta tym razem jest większa.

Nowa bateria Apple o numerze części A2389 została dostrzeżona w jednym z urzędów. Jej pojemność to 4380 mAh. Wygląda więc na to, że iPhone 12 Pro Max otrzyma właśnie ten akumulator. Jeśli tak się stanie, to będzie to około 10 proc. więcej w porównaniu do smartfona z 2019 roku.

Premiera modeli iPhone 12 ma odbyć się we wrześniu. Wiele jednak wskazuje na to, że nie zobaczymy ich w sklepach wcześniej niż w październiku, co warto mieć na uwadze. Telefony są obecnie w ogniu przecieków. Na temat największego z nich wiemy już całkiem sporo. Znane dane techniczne modelu iPhone 12 Pro Max znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 Pro Max – dane techniczne

6,7″ ekran OLED o rozdzielczości 458 ppi i odświeżaniu 120 Hz



procesor Apple A14 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z sensorem LIDAR – brak szczegółów

bateria o pojemności 4380 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 14

źródło: Twitter