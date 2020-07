Samsung Galaxy Z Fold 2 5G to nowy, składany smartfon Koreańczyków, który zobaczymy w trakcie Unpacked. W końcu mamy okazję zobaczyć telefon. W sieci pojawiło się zdjęcie, które prezentuje sprzęt od przodu. Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ma składany ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G to składany smartfon, którego premierę na Unpacked producent już potwierdził. Wcześniej sprzęt był obiektem różnych przecieków, ale do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć go w pełnej krasie. Teraz to uległo zmianie, bo w sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące nowy model. Rzućmy sobie na to okiem.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G widoczny jest poniżej. Widzimy dokładnie taką nazwę telefonu. Ponadto składany smartfon ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie, którą wyśrodkowano w górnej części wyświetlacza po prawej stronie. To w zasadzie byłoby tyle. Więcej tu nic nie dostrzeżemy.

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ma dostać aparat podobny do tego z modelu S20 Plus. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus i baterie o łącznej pojemności niespełna 4400 mAh. Wyświetlacz ma oferować odświeżanie obrazu w 120 Hz i jest to 7,7-calowy panel. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – dane techniczne



7,7-calowy, składany ekran AMOLED z odświeżaniem w 120 Hz

6,23-calowy ekran AMOLED

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 64 + 12 MP

bateria o pojemności 4365 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

Android 10 z One UI 2

źródło: Twitter