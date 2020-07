Galaxy Z Fold 2 jednak później. Samsung nie pokaże go z Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon, którego premiery spodziewaliśmy się z modelami Samsung Galaxy Note 20. Nowe plotki mówią jednak o tym, że to pierwsze urządzenie zostanie pokazane później. Koreańczycy rzekomo planują prezentację we wrześniu, a rynkowy debiut może odbyć się dopiero w październiku.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon, który najprawdopodobniej nie zostanie pokazany na Unpacked. W trakcie sierpniowej konferencji zobaczymy modele Galaxy Note 20 i Z Flip 5G. Plotki mówią o tym, że sprzęt nie jest jeszcze gotowy, a to oznacza, że na jego oficjalną zapowiedź trzeba będzie poczekać dłużej.

Informacje przekazał Max Weinbach, który w przeszłości dostarczał sprawdzone plotki z obozu Koreańczyków. Według niego Samsung prawdopodobnie może nawet nie wspomnieć o Galaxy Z Fold 2 na Unpacked. Producent może skupić się na modelach Galaxy Note 20 i temat składanego flagowca przemilczy. Do kiedy więc trzeba będzie czekać?

Samsung Galaxy Z Fold 2 po kilku tygodniach od Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 ma premierę 5 sierpnia. Wiemy, że sprzedaż rozpocznie się w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Natomiast oficjalna zapowiedź modelu Galaxy Z Fold 2 może odbyć się we wrześniu. Wygląda jednak na to, że na rynkową dostępność trzeba będzie poczekać co najmniej do października. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Nowy smartfon ze składanym ekranem będzie drogi. Spodziewajmy się ceny na poziomie około 2 tysięcy euro. Będzie to więc sprzęt dla wybranych. Przecieki mówią jednak o tym, że względem poprzedniego modelu pojawią się liczne udoskonalenia.

źródło: Twitter