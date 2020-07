ROG Phone 3 certyfikowany. Asus umieścił w nim ogromną baterię

ROG Phone 3 to nowy smartfon do gier marki Asus, którego debiut jest blisko. Urządzenie jest certyfikowane. To przybliża je do rynkowej premiery. Ta odbędzie się później w tym miesiącu. Dowiadujemy się, że Asus ROG Phone 3 dostanie naprawdę duży akumulator. Bateria będzie miała pojemność aż 6000 mAh.