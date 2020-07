Mi 10 Pro Plus to nadchodzący flagowiec Xiaomi, który zadebiutuje w sierpniu. Wygląda na to, że będzie to bardzo mocny smartfon, o czym świadczy wynik uzyskany w AnTuTu. Tam telefon wykręcił blisko 690 tys. punktów. Wygląda na to, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus otrzyma jednak procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Flagowiec Xiaomi Mi 10 Pro Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie ma zadebiutować w sierpniu. Zasugerował to sam CEO firmy, Lei Jun. Teraz telefon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku AnTuTu. Tam wykręcił naprawdę solidny wynik, który konkurencja może tylko pozazdrościć.

Testowany w AnTuTu flagowiec Xiaomi to smartfon ukrywający się pod nazwą kodową M2007J1SC. Nie ma pewności, że to właśnie Mi 10 Pro Plus, ale nic nie wskazuje obecnie na to, aby firma szykowała jeszcze inny telefon z wyższej półki cenowej. Sprzęt wykręcił w teście ponad 687 tys. punktów. Tak więc wygląda na to, że telefon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, choć plotki mówiły coś innego. Bez nowego układu uzyskanie tak wysokiego wyniku zapewne nie byłoby możliwe.

Flagowiec Xiaomi Mi 10 Pro Plus może dostać ceramiczną obudowę

Jakiś czas temu Lei Jun zasugerował również, że wraz z Xiaomi Mi 10 Pro Plus powinniśmy spodziewać się ceramicznej obudowy. Urządzenie zapowiada się ciekawie i wiemy, że ma otrzymać baterię o pojemności co najmniej 4500 mAh i aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Kamera ma być ulepszona względem tej z modelu z pierwszej połowy roku. Kompletna specyfikacja telefonu pozostaje jednak jeszcze tajemnicą.

źródło: Weibo