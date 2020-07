iPhone 12 5G jest coraz bliżej, ale jego data premiery pozostaje tajemnicą. Wynika to z faktu, że Apple potwierdzi ją dopiero na kilkanaście dni przed wydarzeniem. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki obejmujące termin debiutu iPhone’ów na 2020 rok. To jednak ciągle nic pewnego, co na pewno warto mieć na uwadze.

iPhone 12 5G to łącznie cztery nowe modele telefonów z iOS na 2020 rok, które Apple zaprezentuje za kilka tygodni. Pytanie tylko: kiedy to nastąpi? Plotki mówią o opóźnieniach. Tymczasem w sieci pojawia się domniemana data premiery. Jest nią 8 września, który wypada we wtorek. Niby wszystko mogłoby się zgadzać, ale to nadal nic pewnego.

Informacje przekazało nieznane mi dotąd źródło i stąd podchodzę do nich sceptycznie. Plotki obejmują nie tylko modele iPhone 12 5G. Pojawia się też data premiery nowych iPadów Pro i Maców z Apple Silicon. Tu mówi się o 27 październiku (też wtorek). Z telefonami we wrześniu mielibyśmy zobaczyć też tańszego iPada, ładowarkę AirPower czy nowe smartwatche z watchOS 7.

Data premiery modeli iPhone 12 5G zostanie potwierdzona przez Apple nieprędko

Nie ukrywajmy, ale Apple zazwyczaj ujawnia terminy swoich konferencji, gdzie prezentuje nowe urządzenia na około 10 dni przed samym wydarzeniem. W przypadku daty premiery smartfonów iPhone 12 z modemami 5G pewnie będzie podobnie. Jeśli rzeczywiście miałby to być 8 września, to potwierdzenie powinniśmy uzyskać pod koniec sierpnia.

iPhone 12 5G był obiektem wielu przecieków. Pojawią się dwa droższe modele Pro oraz dwa tańsze, z których najmniejszy będzie bardzo kompaktowym smartfonem. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne informacje. Przed premierą pojawi się ich całe mnóstwo.

