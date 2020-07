Apple A14 Bionic to procesor, który trafi do modeli iPhone 12. W sieci pojawiły się zdjęcia modułu RAM dla tego układu SoC. Zostanie on połączony z samym procesorem. Wiemy, że iPhone 12 Pro ma dostać Apple A14 Bionic z 6 GB pamięci RAM. W przypadku dwóch tańszych modeli pamięć operacyjna będzie mniejsza.

Apple A14 Bionic to potężny procesor, który znajdzie się na płytach głównych w telefonach iPhone 12. Te obecnie są w ogniu przecieków. Wynika to z faktu, że ich premiera jest coraz bliżej. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których mamy okazję zobaczyć moduł RAM do nowego CPU. Rzućmy sobie na to okiem.

Moduł RAM, który będzie połączony z kontrolerem pamięci z Apple A14 Bionic, widoczny jest poniżej. Zostanie on umieszczony na górze układu. Za wiele tu nie widać, ale wygląda na, że został on wyprodukowany w kwietniu 2020 roku. Wskazuje na to oznaczenie w postaci 16 tygodnia tego roku. To samo źródło udostępniło fotkę komponentu wcześniej w tym miesiącu, ale te widoczne niżej są lepszej jakości.

iPhone 12 Pro dostanie Apple A14 Bionic z 6 GB RAM

Wiemy, że droższy iPhone 12 Pro otrzyma układ Apple A14 Bionic z 6 GB RAM. W dwóch tańszych telefonach, z których jeden będzie naprawdę kompaktowy, zostaną umieszczone kości o rozmiarze 4 GB. Pamięć zostanie zwiększona tylko w smartfonach Pro, co sugerują plotki. Sam SoC będzie wytwarzany w 5 nm litografii.

Apple A14 Bionic ma być bardzo mocnym procesorem. Dlatego spodziewamy się, że modele iPhone 12 zaoferują naprawdę dużą wydajność. Zwłaszcza wersje Pro, gdzie znajdzie się więcej pamięci operacyjnej. Debiutu spodziewamy się we wrześniu.

źródło: Twitter