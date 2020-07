MIUI 12 trafia sukcesywnie na kolejne telefony, a tymczasem wygląda na to, że Xiaomi planuje skopiować do własnej nakładki jedną z najciekawszych nowości z iOS 14 beta. To podwójne stuknięcie (jest też potrójne), któremu można przypisać jakąś akcję na nowszych iPhone’ach (od modelu X z wyłączeniem nowego SE). Plany firmy ujawnia kod źródłowy oprogramowania. Jak to działa?

Na iPhone’ach z zainstalowanym iOS 14 beta wystarczy tylko w ustawieniach dostępności wybrać jedną z dostępnych akcji dla stuknięcia. W przypadku urządzeń Xiaomi z nakładką MIUI 12 będzie podobnie. Tutaj również można będzie wskazać różne czynności dla podwójnego i potrójnego stuknięcia. Jednak sam wybór opcji jest dużo mniejszy. Można wybrać uruchomienie aparatu lub centrum sterowania, wykonanie zrzutu ekranowego czy programowe schowanie notcha.

Xiaomi udostępni podwójne stuknięcie z iOS 14 beta wraz z aktualizacją MIUI 12

Na razie nie wiadomo, kiedy taka nowość pojawi się w MIUI 12, ale domyślamy się, że nastąpi to wraz z wydaniem jakiejś aktualizacji. Być może nowość trafi do nakładki z numerkiem 12.1, która jest w przygotowaniu. Obecnie wiadomo tylko tyle, że Xiaomi implementuje funkcję. Ujawnia nam to wersja beta oprogramowania, gdzie to znaleziono. Na razie trzeba czekać.



