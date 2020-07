iPhone 12 5,4 cala to najmniejszy z telefonów Apple na 2020 rok. Wiemy, że będzie to kompaktowy model i mamy okazję zobaczyć jego ekran na zdjęciach. Opublikowano je na łamach Weibo. Nadchodzący iPhone 12 nadal ma całkiem spore wcięcie w górnej części wyświetlacza. Notch jeszcze przez jakiś czas pozostanie.

iPhone 12 5,4 cala to mniejszy smartfon Apple, który uzupełnić je na ofertę na 2020 rok. Urządzenie było już obiektem przecieków. Mogliśmy obejrzeć je w postaci makiety. Teraz mamy okazję zobaczyć ekran dla tego modelu. Na łamach Weibo opublikowano dwa zdjęcia, które prezentują wyświetlacz.

Ekran najmniejszego z modeli iPhone 12 prezentują widoczne poniżej zdjęcia. Pokazują one panel ze wcięciem i notch nadal jest duży. Nic nie wskazuje na to, aby miał on zniknąć. Ponadto wiemy, że jest to wyświetlacz OLED. Apple w tym roku rozstaje się z tymi wykonanymi w technologii LCD.

Mały iPhone 12 5,4 cala będzie kompaktowym telefonem. Niedawno poznaliśmy rozdzielczość nowego ekranu i stało się to możliwe dzięki iOS 14 beta. O tym telefonie wiemy już naprawdę sporo. Znane dane techniczne tego modelu iPhone 12 znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 12 5,4 cala – dane techniczne

5,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 960 x 2079 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – bral szczegółów

bateria o pojemności 2227 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

Face ID

złącze Lightning

iOS 14

źródło