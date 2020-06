iPhone 12 i iPhone 12 Pro być może zadebiutują na czas. Pomimo opóźnień, z którymi wcześniej borykało się Apple. Źródła powiązane z łańcuchem dostaw raportują, że premiera ma szansę odbyć się we wrześniu. Apple pewnie będzie chciało dotrzymać terminarzu, choć mogą początkowo występować problemy z dostępnością.

iPhone 12 Pro i dwa tańsze modele smartfonów zobaczymy już za kilka miesięcy. Apple miało opóźnienia w trakcie prac na etapach EVT, co wynikało z utrudnień w podróżowaniu do Chin. Jednak obecnie projekty sprzętowe telefonów są już zamknięte i niedawno nawet je certyfikowano. Wkrótce ma też rozpocząć się produkcja. Kiedy więc odbędzie się premiera?

Apple może zaprezentować modele iPhone 12 już we wrześniu. Firma co roku pokazuje nowe smartfony z iOS w tym miesiącu, ale w tym może być inaczej. Co wynika właśnie ze wspomnianych opóźnień w trakcie prac. Analitycy z Wedbush uważają jednak, że partnerzy firmy z Cupertino starają się nadgonić stracony czas. Łańcuch dostaw sugeruje, że wrześniowy termin może jak najbardziej wchodzić w grę.

iPhone 12 Pro ma być potężnym smartfonem Apple

Wiemy, że iPhone 12 Pro zadebiutuje w dwóch wariantach. Wszystkie nowe telefony z iOS dostaną procesor A14 Bionic. Jednak w tych droższych będzie to układ wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Co zwiększy ogólną wydajność. Następnie mamy aparat fotograficzny z dodatkowym sensorem LIDAR i ekrany 120 Hz. Ceny nie będą oczywiście niskie, ale to akurat nikogo nie dziwi. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

